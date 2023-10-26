РФ потеряла более 5 тысяч оккупантов с начала наступления на Авдеевку, - ВСУ

По его словам, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяя там авиацию. С юга Авдеевки противник пытался бросить вперед механизированные колонны, но понес ощутимые потери.

Всего на Таврическом направлении за прошедшие сутки войска РФ нанесли 16 авиаударов, большинство из которых - в Донецкой области.

Штупун добавил, что вблизи Авдеевки враг по-прежнему бросает в наступление по большей части пехоту, однако в последнее время фиксируются и механизированные колонны, успешно уничтоженные украинскими воинами.

Спикер также отметил, что РФ перебрасывает свои подразделения по другим направлениям.

В целом, по его словам, с 10 октября, с начала активных наступательных действий врага вблизи Авдеевки, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне потеряли около 5 тысяч личного состава убитыми и ранеными, а также до 400 единиц бронетехники.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, россияне существенно активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Противник активно обстреливает город и соседние населенные пункты. Как ранее отмечал начальник Авдеевской ГВА, это наступление - самое масштабное с 2014 года.

Отметим, что захватчики до сих пор продолжают массированные обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ. При этом для штурмов они используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.