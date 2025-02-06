РФ втратила під Покровськом більше військових, ніж за всю другу чеченську війну, - Трегубов

За його словами, Покровський напрямок все ще лишається самим активним, за минулу добу там відбулось 24 штурми ворога. Росіяни штурмують на південь та південний захід від міста.

"Торецький напрямок - дев'ять атак неподалік Торецька, Доліївки та Щербинівки, міські бої в самому Торецьку. Краматорський напрямок - три боєзіткнення біля Часового Яру та Ступочок. Сіверський напрямок - дев'ять атак району Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського", - розповів Трегубов.

Речник уточнив, що за даними головнокомандувача Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни втратили 7 000 осіб особового складу безповоротно і 15 000 всіх загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих.

"Друга чеченська війна у росіян за весь період - 6 000 загиблих. Тобто під одним Покровськом за січень у росіян більше загиблих, ніж за усю другу чеченську війну", - сказав він.

Трегубов розповів, що наразі росіяни кидають усі сили та резерви у намаганнях охопити місто. Зокрема, якщо їм вдасться перерізати шляхи, які ведуть до міста, хоча б із заходу та з південного заходу то це могло б свідчити про успіх окупантів. Але зараз їм це не вдається, росіяни втрачають дуже велику кількість особового складу і техніки, намагаючись просто чіплятися за маленькі селища на південний захід від Покровська.