РФ втратила за добу понад 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 26 січня, на фронті відбулося 153 зіткнення. Як і раніше, найважчий напрямок залишався Покровський. Там було зафіксовано майже половина бойових зіткнень за добу. Зокрема, протягом дня окупанти здійснили 70 штурмових та наступальних дій.

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