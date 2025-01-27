РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 26 января, на фронте произошло 153 столкновения. Как и раньше, самое тяжелое направление оставалось Покровское. Там было зафиксировано почти половина боевых столкновений за сутки. В частности, в течение дня оккупанты совершили 70 штурмовых и наступательных действий.

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