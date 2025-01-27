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РФ втратила за добу понад 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Понеділок 27 січня 2025 08:00
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РФ втратила за добу понад 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують знищувати ворога та його техніку (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Станом на ранок понеділка, 27 січня, армія Росії втратила за останню добу 1430 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога складають 831 620 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 831 620 (+1430) осіб;
  • танків - 9831 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 531(+12) од.;
  • артилерійських систем - 22 339 (+16) од.;
  • РСЗВ - 1263 од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 327 (+74) од.;
  • крилаті ракети - 3 053 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 183 (+59) од.;
  • спеціальна техніка - 3716 (+1) од.

РФ втратила за добу понад 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 26 січня, на фронті відбулося 153 зіткнення. Як і раніше, найважчий напрямок залишався Покровський. Там було зафіксовано майже половина бойових зіткнень за добу. Зокрема, протягом дня окупанти здійснили 70 штурмових та наступальних дій.

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