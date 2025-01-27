РФ втратила за добу понад 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Станом на ранок понеділка, 27 січня, армія Росії втратила за останню добу 1430 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога складають 831 620 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 26 січня, на фронті відбулося 153 зіткнення. Як і раніше, найважчий напрямок залишався Покровський. Там було зафіксовано майже половина бойових зіткнень за добу. Зокрема, протягом дня окупанти здійснили 70 штурмових та наступальних дій.

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