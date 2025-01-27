РФ втратила за добу понад 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Фото: ЗСУ продовжують знищувати ворога та його техніку (Getty Images)
Станом на ранок понеділка, 27 січня, армія Росії втратила за останню добу 1430 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога складають 831 620 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 831 620 (+1430) осіб;
- танків - 9831 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 20 531(+12) од.;
- артилерійських систем - 22 339 (+16) од.;
- РСЗВ - 1263 од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 327 (+74) од.;
- крилаті ракети - 3 053 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 183 (+59) од.;
- спеціальна техніка - 3716 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на вечір 26 січня, на фронті відбулося 153 зіткнення. Як і раніше, найважчий напрямок залишався Покровський. Там було зафіксовано майже половина бойових зіткнень за добу. Зокрема, протягом дня окупанти здійснили 70 штурмових та наступальних дій.
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