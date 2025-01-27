РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: ВСУ продолжают уничтожать врага и его технику (Getty Images)
По состоянию на утро понедельника, 27 января, армия России потеряла за последние сутки 1430 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери врага составляют 831 620 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 831 620 (+1430) чел;
- танков - 9831 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 20 531(+12) ед;
- артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед;
- РСЗО - 1263 ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74) ед;
- крылатые ракеты - 3 053 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед;
- специальная техника - 3716 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер 26 января, на фронте произошло 153 столкновения. Как и раньше, самое тяжелое направление оставалось Покровское. Там было зафиксировано почти половина боевых столкновений за сутки. В частности, в течение дня оккупанты совершили 70 штурмовых и наступательных действий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.