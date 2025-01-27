ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб

Понедельник 27 января 2025 08:00
UA EN RU
РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб Фото: ВСУ продолжают уничтожать врага и его технику (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

По состоянию на утро понедельника, 27 января, армия России потеряла за последние сутки 1430 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери врага составляют 831 620 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 831 620 (+1430) чел;
  • танков - 9831 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 531(+12) ед;
  • артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед;
  • РСЗО - 1263 ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74) ед;
  • крылатые ракеты - 3 053 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед;
  • специальная техника - 3716 (+1) ед.

РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 26 января, на фронте произошло 153 столкновения. Как и раньше, самое тяжелое направление оставалось Покровское. Там было зафиксировано почти половина боевых столкновений за сутки. В частности, в течение дня оккупанты совершили 70 штурмовых и наступательных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
DAILY
Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты