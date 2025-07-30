РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 29 на 30 липня, росіяни втрати у боях проти України ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили 30 артсистем та 67 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, що станом на вечір 30 червня на фронті було зафіксовано 139 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку ворог здійснив 48 атак.
Детальніше про зведення з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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