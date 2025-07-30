РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір 30 червня на фронті було зафіксовано 139 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку ворог здійснив 48 атак.

Детальніше про зведення з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.