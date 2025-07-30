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РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 29 на 30 липня, росіяни втрати у боях проти України ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили 30 артсистем та 67 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 052 190 (+890) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 066 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 065 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 30 895 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1451 од.;
  • засоби ППО - 1202 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 685 (+100) од.;
  • крилатих ракет - 3548 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 754 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 3935 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір 30 червня на фронті було зафіксовано 139 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку ворог здійснив 48 атак.

Детальніше про зведення з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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