РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте было зафиксировано 139 боевых столкновений. Лишь на Покровском направлении враг совершил 48 атак.

Подробнее о сводке с фронта - читайте в материале РБК-Украина.

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