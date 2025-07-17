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РФ втратила за добу майже 1200 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив дані

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни за минулу добу, з 16 на 17 липня, втратили у боях проти України ще 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 154 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 038 650 (+1190) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 029 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 996 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 30 438 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1440 од.;
  • засоби ППО - 1197 (+1) од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46 414 (+250) од.;
  • крилатих ракет - 3491 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 55 383 (+154) од.;
  • спеціальної техніки - 3932 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 16 липня, на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень. Фактично третина з усіх боїв - відбулися на Покровському напрямку.

Як поінформували у Генштабі, атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Детальніше про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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