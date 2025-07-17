РФ втратила за добу майже 1200 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 16 липня, на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень. Фактично третина з усіх боїв - відбулися на Покровському напрямку.

Як поінформували у Генштабі, атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Детальніше про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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