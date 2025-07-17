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РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил данные

Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне за минувшие сутки, с 16 на 17 июля, потеряли в боях против Украины еще 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 154 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 038 650 (+1190) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 029 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 996 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 438 (+43) ед;
  • РСЗО - 1440 ед;
  • средства ПВО - 1197 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 414 (+250) ед;
  • крылатых ракет - 3491 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 383 (+154) ед;
  • специальной техники - 3932 ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 16 июля, на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений. Фактически треть из всех боев - произошли на Покровском направлении.

Как проинформировали в Генштабе, атаковали в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

Подробнее об отчете по ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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