РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 16 июля, на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений. Фактически треть из всех боев - произошли на Покровском направлении.

Как проинформировали в Генштабе, атаковали в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

Подробнее об отчете по ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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