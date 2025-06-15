РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 14 червня, на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв фіксувалася на Покровському напрямку.

Зокрема, там ворог упродовж доби 45 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Новосергіївка, Вдале, Оріхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки, одне бойове зіткнення станом на 22:00 тривало.

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