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РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают наносить врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 003 860 (+1170) чел;
  • танков - 10 937 ед;
  • боевых бронированных машин - 22 804 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 29 190 (+33) ед;
  • РСЗО - 1418 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1186 (+1) ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 709 (+123) ед;
  • крылатых ракет - 3337 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 017 (+89) ед;
  • специальной техники - 3915 (+1) ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 14 июня, на фронте с начала суток прошло 178 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.

В частности, там, враг в течение суток, 45 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 44 атаки, одно боестолкновение по состоянию на 22:00 продолжалось.

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