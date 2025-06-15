РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 14 июня, на фронте с начала суток прошло 178 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.

В частности, там, враг в течение суток, 45 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 44 атаки, одно боестолкновение по состоянию на 22:00 продолжалось.

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