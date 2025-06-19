РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

За останню добу, з 18 на 19 червня, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми и 108 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, станом на вечір 18 червня, на фронті впродовж доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв фіксувалася на Покровському напрямку.
Зокрема, противник 40 разів атакував на цьому напрямку в районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Луч, Новопавлівка, Мирноград, Вдале, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, а також у напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.
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