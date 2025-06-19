РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 18 червня, на фронті впродовж доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв фіксувалася на Покровському напрямку.

Зокрема, противник 40 разів атакував на цьому напрямку в районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Луч, Новопавлівка, Мирноград, Вдале, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, а також у напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

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