РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 18 июня, на фронте на протяжении суток произошло 136 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.

В частности, противник 40 раз атаковал на этом направлении в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

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