РФ втратила за добу 1200 солдатів та 18 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір 15 червня, на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Протягом доби ворог здійснив найбільше атак на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про ситуацію, де саме ворог наступав - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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