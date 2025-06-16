РФ втратила за добу 1200 солдатів та 18 артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 16 на 17 червня, росіяни втрати на фронті ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 артсистем і 79 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, що станом на вечір 15 червня, на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Протягом доби ворог здійснив найбільше атак на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках.
Детальніше про ситуацію, де саме ворог наступав - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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