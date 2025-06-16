РФ потеряла за сутки 1200 солдат и 18 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер 15 июня, на фронте произошло 133 боевых столкновений. В течении суток враг совершил больше всего атак на Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях.

Подробнее о ситуации, где именно враг наступал - читайте в материале РБК-Украина.

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