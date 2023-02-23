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РФ всю добу гатила по Вовчанську, Куп'янському та Ізюмському районах: є поранений

Фото: РФ всю добу гатила по Вовчанську, Куп'янському та Ізюмському районах (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської області Олега Синєгубова.

"У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - розповів він.

У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.

Внаслідок обстрілу с. Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.

Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли території Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули.

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