РФ все сутки била по Волчанску, Купянскому и Изюмскому районам: есть раненый

Фото: РФ все сутки била по Волчанску, Купянскому и Изюмскому районам (t.me/synegubov)

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской области Олега Синегубова.