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РФ все сутки била по Волчанску, Купянскому и Изюмскому районам: есть раненый

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Харьков, Четверг 23 февраля 2023 09:12
РФ все сутки била по Волчанску, Купянскому и Изюмскому районам: есть раненый Фото: РФ все сутки била по Волчанску, Купянскому и Изюмскому районам (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской области Олега Синегубова.

"В с. Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены 6 жилых домов и 2 учебных заведения. В с. Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.

В результате обстрела с. Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

Как сообщалось, по данным по данным на утро четверга, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области.

Напомним, российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских ударов два человека погибли.

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