В РФ во время акции задержали 317 человек

В Москве во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали 317 человек. Об этом сообщает росСМИ.

Среди задержанных глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов, лидер "Партии Перемен" Дмитрий Гудков, претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина, оппозиционер Илья Яшин.

Сегодня около московской мэрии началась акция протеста в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы. К зданию мэрии стянуты силы полиции. Правоохранители задерживают людей, которые раздают листовки с информацией о митинге. Полицейские применяют против протестующих физическую силу.

При этом полиция РФ сообщает о задержании 295 человек. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Напомним, 14 июля в Москве у здания Мосгоризбиркома на акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу задержали 38 человек. Сообщалось о задержании 38 человек. В частности, на данный момент известно, что правоохранители уже задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Андрея Орла.