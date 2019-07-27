У РФ під час акції затримали 317 осіб

У Москві під час акції у мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму затримали 317 осіб. Про це повідомляє росЗМІ.

Серед затриманих голова Фонду боротьби з корупцією (ФБК), незареєстрований кандидат у Мосміськдуму Іван Жданов, лідер "Партії Змін" Дмитро Гудков, претендент у кандидати в депутати Мосміськдуми Юлія Галямина, опозиціонер Ілля Яшин.

Сьогодні біля московської мерії розпочалася акція протесту в зв'язку з масовим недопуском незалежних кандидатів на вибори. До будівлі мерії стягнуті сили поліції. Правоохоронці затримують людей, які роздають листівки з інформацією про мітинг. Поліцейські застосовують фізичну силу проти протестувальників.

При цьому поліція РФ повідомляє про затримання 295 осіб. Всі затримані доставляються в територіальні підрозділи поліції для розгляду.

Нагадаємо, 14 липня в Москві біля будівлі Мосміськвиборчкому на акції на підтримку опозиційних кандидатів у Московську міську думу затримали 38 осіб. Повідомлялося про затримання 38 осіб. Зокрема, на даний момент відомо, що правоохоронці вже затримали кандидатів у депутати Мосміськдуми Іллю Яшина, Любов Соболь, Івана Жданова, Андрія Орла.