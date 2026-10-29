РФ вперше задіяла арктичний шлях часів Другої світової для експорту зерна, - Reuters

Росія вперше задіяла арктичний морський шлях часів Другої світової війни для експорту зерна через війну в Україні та ризики на Балтиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Москва прагне зберегти ключових покупців зерна на Близькому Сході та в Азії. Раніше для цього намагалися переорієнтувати експорт на балтійські порти та субсидували залізничні перевезення з південних регіонів, проте тепер звернули увагу на можливості в Арктиці.
Мурманський морський торговий порт спільно з торговою компанією Demetra Holding, яка є однією з найбільших торгових компаній країни, розпочали завантаження першої партії зерна обсягом 3,4 тис. тонн із ключових аграрних регіонів.
За даними суднових трекерів і ринкових джерел, загалом у Мурманську мають завантажити близько 28 тис. тонн пшениці на судно, яке прямує до марокканського порту Касабланка.
Мурманськ розташований майже за 2 тис. км на північ від Москви, поблизу кордону з Норвегією. Дістатися туди можна через нейтральні води. Під час Другої світової війни цей порт активно використовували союзні конвої для постачання товарів до Радянського Союзу.
"У час, коли традиційні експортні маршрути стикаються з обмеженнями, Мурманський морський торговий порт оперативно відкриває для російських фермерів альтернативний шлях на зовнішні ринки", - зазначили у порту.
Зазначається, що у вересні балтійські порти перевалили 1,2 млн тонн зерна, що склало понад 60% усього морського експорту. Для цього російські компанії масово переобладнують термінали, які раніше використовувалися для перевалки добрив та вугілля.
Нагадаємо, Росія вперше з липня дозволила зерновозам залишити порти Азовського моря. Це створює передумови для відновлення експорту продовольства.
Зазначимо, через постійну загрозу російських атак на вантажівки із зерном Україна розглядає можливість перенесення пунктів митного контролю на територію Польщі та Словаччини. Переговори з країнами щодо цього питання вже тривають.