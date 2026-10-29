РФ вперше задіяла арктичний шлях часів Другої світової для експорту зерна, - Reuters

Москва прагне зберегти ключових покупців зерна на Близькому Сході та в Азії. Раніше для цього намагалися переорієнтувати експорт на балтійські порти та субсидували залізничні перевезення з південних регіонів, проте тепер звернули увагу на можливості в Арктиці.

Мурманський морський торговий порт спільно з торговою компанією Demetra Holding, яка є однією з найбільших торгових компаній країни, розпочали завантаження першої партії зерна обсягом 3,4 тис. тонн із ключових аграрних регіонів.

За даними суднових трекерів і ринкових джерел, загалом у Мурманську мають завантажити близько 28 тис. тонн пшениці на судно, яке прямує до марокканського порту Касабланка.

Історія та логістика арктичного шляху

Мурманськ розташований майже за 2 тис. км на північ від Москви, поблизу кордону з Норвегією. Дістатися туди можна через нейтральні води. Під час Другої світової війни цей порт активно використовували союзні конвої для постачання товарів до Радянського Союзу.

"У час, коли традиційні експортні маршрути стикаються з обмеженнями, Мурманський морський торговий порт оперативно відкриває для російських фермерів альтернативний шлях на зовнішні ринки", - зазначили у порту.

Зазначається, що у вересні балтійські порти перевалили 1,2 млн тонн зерна, що склало понад 60% усього морського експорту. Для цього російські компанії масово переобладнують термінали, які раніше використовувалися для перевалки добрив та вугілля.