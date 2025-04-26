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РФ вперше визнала участь військ КНДР у війні проти України

Фото: начальник Генштабу Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вперше публічно визнала участь військ Північної Кореї у війні проти України. Вони воюють проти Сил оборони України у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, якого цитують росЗМІ.

Герасимов під час доповіді російському диктатору Володимиру Путін про нібито завершення операції у Курській області похвалив війська КНДР. Він заявив, що північнокорейські сили "діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм".

Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що "Росія ніколи не забуде друзів з КНДР".
 

Росія вигадала "перемогу" у Курській області

Герасимов під час доповіді Путіну заявив, що російські війська нібито витиснули українські сили з Курської області.

Начальник російського Генштабу запевнив Путіна, що армія РФ "звільнила"останній населений пункт на території Курської області - село Горналь. Герасимов також заявив, що російські військові нібито створюють "зону безпеки" в Сумській області.

Втім, за даними Генштабу ЗСУ, бої у Курській області тривають. За минулу добу українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників у Курській області. 

Участь КНДР у війні проти України

Восени минулого року Північна Корея направила війська в Росію. За даними української розвідки, КНДР відправила близько 12 тисяч своїх військовослужбовців.

Росія залучила північнокорейські сили до боїв у Курській області. Українські військові повідомляли, що північнокорейські війська зазнають втрат, через що їх короткостроково відводили з лінії фронту.

Північна Корея також надає Росії боєприпаси, балістичні ракети та системи озброєння, зокрема артилерію.

Нещодавно у ГУР Міноборони повідомляли, що РФ може залучити війська КНДР до боїв у Сумській та Харківській областях.

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