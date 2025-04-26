РФ вперше визнала участь військ КНДР у війні проти України

Герасимов під час доповіді російському диктатору Володимиру Путін про нібито завершення операції у Курській області похвалив війська КНДР. Він заявив, що північнокорейські сили "діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм".

Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що "Росія ніколи не забуде друзів з КНДР".



Росія вигадала "перемогу" у Курській області

Герасимов під час доповіді Путіну заявив, що російські війська нібито витиснули українські сили з Курської області.

Начальник російського Генштабу запевнив Путіна, що армія РФ "звільнила"останній населений пункт на території Курської області - село Горналь. Герасимов також заявив, що російські військові нібито створюють "зону безпеки" в Сумській області.

Втім, за даними Генштабу ЗСУ, бої у Курській області тривають. За минулу добу українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників у Курській області.