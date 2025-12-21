РФ вперше розгорнула всі атомні криголами в Арктиці: на кону нафта і газ, - The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований зберегти за собою важливу водну артерію в Арктиці - Північний морський шлях. Росія розгорнула в регіоні весь свій флот атомних криголамів - це сталося вперше в її історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку британського офіцера Королівського флоту Томаса Шарпа для видання The Telegraph.
Шарп, колишній командир криголама HMS Endurance, зазначив, що Росія стягнула до регіону усі свої вісім атомних криголамів. Це "вражаючий" результат, враховуючи усі російські проблеми.
"Вісім з восьми таких складних кораблів, які одночасно працюють у найсуворіших умовах, - це вражає", - зазначив він.
За словами Шарпа, криголами мають велике значення для РФ, оскільки прокладають шлях для танкерів, що перевозять нафту, скраплений природний газ (СПГ) та видобуті корисні копалини з Сибіру. Цього року Арктику рано скував товстий лід, що й змусило РФ перекинути в регіон усі криголами.
"Ця мобілізація показує, наскільки важливим став морський доступ до "Крайньої Півночі" Росії та наскільки Путін відчайдушно прагне зберегти його відкритим. Йому потрібні нафта і газ для підтримки своєї військової економіки", - зазначив Шарп.
Росія наразі є єдиною державою, яка має діючий флот атомних криголамів. Чотири з них - побудовані у 2010-х роках сучасні судна проєкту 22220 ("Арктика", "Сибір", "Урал" і "Якутія"). Ще два - радянські криголами класу "Арктика" ("Ямал" і "50 років Перемоги"), а завершують список два атомних криголами легкого класу - "Таймир" та "Вайгач". Атомний флот криголамів підтримується понад 40 звичайними суднами цього ж класу.
При цьому, нагадує Шарп, атомні криголами РФ - це унікальні судна, які набагато потужніші за будь-які свої західні аналоги. Вони мають значно більшу тягу, долають значно товстішу кригу, а завдяки атомному реактору мають значно більший термін перебування в морі.
Атомні криголами можуть цілий рік працювати в дуже суворих умовах Крайньої Півночі. І саме атомні криголами - це єдина можливість РФ тримати Північний морський шлях у робочому стані.
"Для Путіна це економічний кисень. Арктичні проєкти вже роблять істотний внесок у ВВП Росії, оскільки експорт нафти та СПГ перенаправляється на схід через західні ембарго", - зазначив Шарп.
У 2024 році росіяни перевезли через Північний морський шлях 38 мільйонів тонн вантажу. У 2025 році ця цифра зросте на 20%. Також в умовах активного тиску на підсанкційний "тіньовий флот" є великий шанс, що росіяни можуть перенаправити свої танкери на арктичний маршрут, захистивши їх від ударів та арештів.
Нагадаємо, в межах переговорів зі Сполученими Штатами Росія активно просувала для адміністрації Дональда Трампа низку економічних ініціатив, зокрема проєкт з освоєння великих родовищ природного газу в арктичних морях.
Цікаво, що російські запаси рідкісноземельних елементів, нафти й газу в Арктиці фактично контролюють троє наближених до Кремля осіб. Мова йде про першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, очільника "Роснафти" Ігоря Сєчіна та директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва - останній є "спецпосланцем" Путіна в переговорах з США.