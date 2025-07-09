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РФ вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля: які наслідки

Фото: Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вперше масовано атакували FPV-дронами Добропілля Донецької області. Безпілотники атакували безпосередньо центр міста, є руйнування та щонайменше один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донбас Реалії.

Як повідомляється, один із дронів влучив у дах магазину, також палають до десяти автомобілів. Очевидець розповів, що при ньому з магазину забирали одного пораненого.

Кількість дронів, які атакували місто, наразі невідома, проте люди кажуть, що чули їх із різних боків.

У Telegram-каналах публікують відео, як FPV літають просто над людною вулицею і вибухають недалеко від кафе.

Обстріл України 9 липня

Нагадаємо, в ніч на 9 липня Росія провела масштабну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали". Основним об’єктом атаки став Луцьк - там спалахнули пожежі та зафіксовані руйнування.

За даними Повітряних сил, загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет, що стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки. Більшість "Шахедів" були знищені ППО.

Ворог завдав ударів також по інших західних регіонах - Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

Зокрема, у Луцьку пожежі виникли на складах і в гаражному кооперативі, пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький підтвердив близько 50 безпілотників і 5 ракет над регіоном. Водночас у Хмельницькому районі загинула людина через уламки "Шахеда".

У Житомирській області пошкоджені виробничі будівлі та житлові будинки, дві пожежі локалізовано. В Івано-Франківській області завдяки ППО вдалось уникнути жертв та серйозних руйнувань.

У Київській області внаслідок атаки постраждали двоє людей - жінка та чоловік, госпіталізовані. У Броварах палала пожежа на підприємстві, її ліквідували.

Детальніше про обстріл України 9 липня - у матеріалі РБК-Україна.

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Донецька областьДобропілляВійна в УкраїніАтака дронів