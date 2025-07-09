РФ вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля: які наслідки

Як повідомляється, один із дронів влучив у дах магазину, також палають до десяти автомобілів. Очевидець розповів, що при ньому з магазину забирали одного пораненого.

Кількість дронів, які атакували місто, наразі невідома, проте люди кажуть, що чули їх із різних боків.

У Telegram-каналах публікують відео, як FPV літають просто над людною вулицею і вибухають недалеко від кафе.