РФ впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье: какие последствия

Как сообщается, один из дронов попал в крышу магазина, также горят до десяти автомобилей. Очевидец рассказал, что при нем из магазина забирали одного раненого.

Количество дронов, которые атаковали город, пока неизвестно, однако люди говорят, что слышали их с разных сторон.

В Telegram-каналах публикуют видео, как FPV летают прямо над людной улицей и взрываются недалеко от кафе.