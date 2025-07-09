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РФ впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье: какие последствия

Фото: Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска впервые массированно атаковали FPV-дронами Доброполье Донецкой области. Беспилотники атаковали непосредственно центр города, есть разрушения и по меньшей мере один раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донбасс Реалии.

Как сообщается, один из дронов попал в крышу магазина, также горят до десяти автомобилей. Очевидец рассказал, что при нем из магазина забирали одного раненого.

Количество дронов, которые атаковали город, пока неизвестно, однако люди говорят, что слышали их с разных сторон.

В Telegram-каналах публикуют видео, как FPV летают прямо над людной улицей и взрываются недалеко от кафе.

 

Обстрел Украины 9 июля

Напомним, в ночь на 9 июля Россия провела масштабную атаку на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основным объектом атаки стал Луцк - там вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения.

По данным Воздушных сил, в целом враг выпустил 728 дронов и 13 ракет, что стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники. Большинство "Шахедов" были уничтожены ПВО.

Враг нанес удары также по другим западным регионам - Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

В частности, в Луцке пожары возникли на складах и в гаражном кооперативе, пожарные ликвидировали огонь, пострадавших нет. Председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий подтвердил около 50 беспилотников и 5 ракет над регионом. В то же время в Хмельницком районе погиб человек из-за обломков "Шахеда".

В Житомирской области повреждены производственные здания и жилые дома, два пожара локализованы. В Ивано-Франковской области благодаря ПВО удалось избежать жертв и серьезных разрушений.

В Киевской области в результате атаки пострадали два человека - женщина и мужчина, госпитализированы. В Броварах горел пожар на предприятии, его ликвидировали.

Подробнее об обстрелах Украины 9 июля - в материале РБК-Украина.

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