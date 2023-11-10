РФ ночью запустила по Украине две ракеты и "Шахеды": что известно о последствиях

В ночь на 10 ноября российские войска еще раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами. Почти все цели сбили силы ПВО.

При подготовке материала использовались следующие источники: Telegram Воздушных сил ВСУ, Telegram Киевской ОВА и Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Как отмечают в Воздушных силах, всего было выпущено шесть ударных БПЛА Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, Россия), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Силами и средствами ПВО были уничтожены пять ударных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

В частности, как сообщили в Киевской ОВА, российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась около полутора часа.

В регионе работали силы ПВО, все вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

А в Черкасской области обломки "Шахеда" упали на частный сектор в Золотоношском районе. Повреждены несколько построек. Пострадавших нет.

Фото: последствия падения обломков дронов в Черкасской области (t.me/mvs_ukraine)

Сокращение обстрелов со стороны РФ

Отметим, в последние месяцы оккупанты существенно сократили количество комбинированных ударов по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов. Експерты и военные сходятся во мнении, что войска РФ ждут похолоданий, чтобы увеличить нагрузку на украинскую энергосистему.

Так, ранее в ГУР заявили, что Россия с начала холодов, возможно, возобновит ракетные атаки по Украине. На текущий момент оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет.