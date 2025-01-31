РФ вночі запустила понад 100 дронів по Україні: як відпрацювала ППО

У ніч на 31 січня 2025 року, з 21:00 30 січня, противник атакував 102-ма ударним дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, та з мису Чауда у Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 59-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Також 37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська та Черкаська області.

Наразі ще чотири ворожі дрони перебувають у повітряному просторі України, триває бойова робота.

Нічна атака по території України

Вчора ввечері стало відомо, що російська армія знову запустила по території України ударні дрони з декількох напрямків.

В результаті атаки повітряну тривогу оголошували у Києві. Також у столиці було чути звуки вибухів. Пізніше повідомлялось, що в одному з районів зафіксовано падіння уламків, постраждав балкон однієї з квартир багатоповерхового будинку.

Однак згодом було уточнено, що пошкодження не пов'язані з атакою РФ.