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РФ вночі випустила по Україні понад 60 "Шахедів" та майже 90 ракет, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 22 березня випустила по Україні понад 60 "Шахедів" та майже 90 ракет. Під ударом були енергетика, будинки та навіть тролейбус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebok.

Глава держави відреагував на масований обстріл України. Він зазначив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. 

"Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина - всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", - додав президент.

Зеленський на тлі масованої російської атаки закликав партнерів надати Україні більше систем ППО, зокрема систем Patriot.

"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків", - наголосив він.

 

Масована атака

Росіяни ударили по енергетиці України в ніч на 22 березня. Запоріжжя було атаковано ракетами, зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС. На Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Також окупанти вдарили по Харкову. У місті проблеми зі світлом, інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Перебої зі світлом також є у Дніпрі, на Полтавщині, Сумщині. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. У низці областей ввели графіки відключення світла.

Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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