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РФ вночі випустила по Україні 33 "Шахеди": скільки дронів збили сили ППО

Фото: сили ППО збили 25 дронів під час нічної атаки по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 6 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 25 із 33 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що російські війська атакували ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Всього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

Силами ППО вдалося знищити 25 дронів-камікадзе, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської,  Черкаської та Житомирської областей.

До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Нічна атака 6 жовтня

В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях. Повітряні сили попереджали про небезпеку атаки дронів.

Раніше повідомлялося, що силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.

Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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