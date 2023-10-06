РФ ночью выпустила по Украине 33 "Шахеда": сколько дронов сбили силы ПВО

Отмечается, что российские войска атаковали ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

Силами ПВО удалось уничтожить 25 дронов-камикадзе, в том числе в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

Ночная атака 6 октября

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Воздушные силы предупреждали об опасности атаки дронов.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.

Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы.

Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.