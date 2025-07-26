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РФ вночі повністю знищила ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському: що відомо

Фото: ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському зруйновано нічною атакою РФ (facebook.com/epicentrkua)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 26 липня російські ракети повністю знищили торговельний центр "Епіцентр" у місті Кам’янське на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ТЦ "Епіцентр".

Постраждалих немає, але компанія повідомила про значні втрати і заявила, що планує відновити роботу.

Об’єкт площею понад 11 тисяч квадратних метрів був повністю зруйнований. У компанії зазначили, що це черговий удар по цивільній інфраструктурі України.

"Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз — ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам", - йдеться у заяві.

У "Епіцентрі" наголосили, що торговий центр був місцем, де мешканці купували речі першої необхідності та будували своє життя.

Тепер ще одне місто залишилося без цього доступу.

Компанія пообіцяла відновити роботу у Кам’янському після завершення необхідних процедур.

"З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.", - зазначили у пресслужбі. 

Обстріл Кам'янського

За словами мера Кам’янського Андрія Білоусова, після нічної атаки поблизу міста спалахнули кілька пожеж, частково пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без поранених.

Торговельний центр "Епіцентр", який розташовувався у Дніпровському районі області, повністю вигорів - пожежу вже вдалося ліквідувати.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, тієї ночі українська ППО збила 7 ракет і 26 дронів над регіоном.

Детальніше про те, в якій послідовності відбувалася атака - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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