РФ вночі повністю знищила ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському: що відомо

Постраждалих немає, але компанія повідомила про значні втрати і заявила, що планує відновити роботу.

Об’єкт площею понад 11 тисяч квадратних метрів був повністю зруйнований. У компанії зазначили, що це черговий удар по цивільній інфраструктурі України.

"Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз — ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам", - йдеться у заяві.

У "Епіцентрі" наголосили, що торговий центр був місцем, де мешканці купували речі першої необхідності та будували своє життя.

Тепер ще одне місто залишилося без цього доступу.

Компанія пообіцяла відновити роботу у Кам’янському після завершення необхідних процедур.

"З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.", - зазначили у пресслужбі.