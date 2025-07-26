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РФ ночью полностью уничтожила ТЦ "Эпицентр" в Каменском: что известно

Фото: ТЦ "Эпицентр" в Каменском разрушен ночной атакой РФ (facebook.com/epicentrkua)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 26 июля российские ракеты полностью уничтожили торговый центр "Эпицентр" в городе Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТЦ "Эпицентр".

Пострадавших нет, но компания сообщила о значительных потерях и заявила, что планирует возобновить работу.

Объект площадью более 11 тысяч квадратных метров был полностью разрушен. В компании отметили, что это очередной удар по гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы обязательно возобновим работу в Каменском. Но сейчас - мы вместе с нашими работниками, жителями города, всеми, для кого эта потеря болит так же, как и нам", - говорится в заявлении.

В "Эпицентре" отметили, что торговый центр был местом, где жители покупали вещи первой необходимости и строили свою жизнь.

Теперь еще один город остался без этого доступа.

Компания пообещала возобновить работу в Каменском после завершения необходимых процедур.

"С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.", - отметили в пресс-службе.

Обстрел Каменского

По словам мэра Каменского Андрея Белоусова, после ночной атаки вблизи города вспыхнули несколько пожаров, частично повреждены жилые дома. Обошлось без раненых.

Торговый центр "Эпицентр", который располагался в Днепровском районе области, полностью выгорел - пожар уже удалось ликвидировать.

По данным главы Днепропетровской ОГА, той ночью украинская ПВО сбила 7 ракет и 26 дронов над регионом.

Подробнее о том, в какой последовательности происходила атака - читайте в материале РБК-Украина.

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