ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 09:13
UA EN RU
РФ вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті Фото: РФ цілилася у критичний об'єкт інфраструктури на Прикарпатті 4 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не припиняють здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі ППО відбила чергову спробу завдати шкоди одному з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram.

"Цієї ночі окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області", - розповіла вона, додавши, що на щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Наразі, за даними Онищук, на місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Обстріл України 4 грудня

У ніч проти 4 грудня війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети. Сили ППО працювали у дев'яти областях.

Ворог традиційно запускав дрони-камікадзе з мису Чауда в окупованому Криму, а ракету з території тимчасово захопленої Херсонської області. ППО вдалося збити 18 із 23 "шахедів" та ракету Х-59.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Івано-Франківська область Прикарпатье
NEWS
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС