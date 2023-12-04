РФ ночью пыталась атаковать объект критической инфраструктуры на Прикарпатье
Российские оккупанты не прекращают осуществлять атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Этой ночью ПВО отбила очередную попытку нанести вред одному из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram.
"Этой ночью оккупанты атаковали Украину БПЛА. На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области", - рассказала она, добавив, что, к счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений.
По данным Онищук, на месте падения обломков работают соответствующие службы.
Обстрел Украины 4 декабря
В ночь на 4 декабря войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ударных беспилотников и авиационной ракеты. Силы ПВО работали в девяти областях.
Враг традиционно запускал дроны-камикадзе с мыса Чауда в оккупированном Крыму, а ракету с территори временно захваченной Херсонской области. ПВО удалось сбить 18 из 23 "шахедов" и ракету Х-59.
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