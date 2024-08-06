РФ вночі била балістикою, ракетами Х-59 і "Шахедами": військові розповіли про роботу ППО

Нічна атака РФ по Україні

Пізно ввечері 5 серпня російські окупанти запустили дрони-камікадзе для ударів по Україні, а також завдали ударів балістичними ракетами у напрямку столиці. У Києві пролунали вибухи, відомо про роботу ППО у місті та в області через ракетну атаку. Пізніше в регіоні активізувалися системи протиповітряної оборони через атаку дронів типу "Шахед".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої ракетної атаки у Києві немає руйнувань та постраждалих.

Крім того, близько 00:50 загарбники обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.

Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.

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