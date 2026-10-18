РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами, є прильоти: як відпрацювала ППО

Цієї ночі росіяни атакували 180 ударними безпілотниками типу Shahed (26 із них - реактивні), S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

Також одна балістична ракета "Іскандер-М" була запущена із Воронезької обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі безпілотники типу Shahed (16 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.