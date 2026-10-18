ua en ru
Вс, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью атаковала Украину "Искандером" и дронами, есть прилеты: как отработала ПВО

08:34 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ ночью атаковала Украину "Искандером" и дронами, есть прилеты: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 152 дрона (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В ночь на 18 октября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 180 ударными беспилотниками типа Shahed (26 из них - реактивные), S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

Также одна баллистическая ракета "Искандер-М" была запущена из Воронежской обл. РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 152 вражеских беспилотника типа Shahed (16 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, в ночь на 18 октября российские оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. Погибла 27-летняя женщина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Трамп приостановил санкции против России, которые продвигал Линдси Грэм
Трамп приостановил санкции против России, которые продвигал Линдси Грэм
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов