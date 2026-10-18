РФ ночью атаковала Украину "Искандером" и дронами, есть прилеты: как отработала ПВО

В ночь на 18 октября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 180 ударными беспилотниками типа Shahed (26 из них - реактивные), S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

Также одна баллистическая ракета "Искандер-М" была запущена из Воронежской обл. РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 152 вражеских беспилотника типа Shahed (16 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.