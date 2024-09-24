РФ вночі атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області
Вночі 24 вересня ворчог атакував Полтавську область безпілотними літальними апаратами. У Миргородському районі було чути вибухи, оскільки протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.
Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Уламки ворожого дрона пошкодили кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.
Однак уламки також влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без електропостачання 20 населених пунктів. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Ситуація знаходиться під контролем.
Нічна атака на Україну
Увечері 23 вересня в Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.
Тривога спершу пролунала в північних та східних регіонах, а близько 22:47 її оголосили і в Києві та центральних областях. Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі в Чернігівській області, яка рухалася в напрямку Київської.
Згодом стало відомо, що в Київській області працювали сили ППО, відбиваючи ворожі атаки.
Разом з тим у Харкові пролунали вибухи: за попередніми даними, в Київському районі міста зафіксовано ракетний удар.
Також пізно ввечері 23 вересня російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув чоловік, а шестеро людей, серед них 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, отримали поранення.
У ніч на 24 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували 85 ворожих повітряних цілей. У ході протиповітряного бою було збито 66 ударних дронів типу Shahed, а ще 13 були втрачені на кількох напрямках через активні дії Сил оборони.
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