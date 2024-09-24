ua en ru
Вт, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вночі атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області

Вівторок 24 вересня 2024 09:19
UA EN RU
РФ вночі атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вночі 24 вересня ворчог атакував Полтавську область безпілотними літальними апаратами. У Миргородському районі було чути вибухи, оскільки протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Уламки ворожого дрона пошкодили кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.

Однак уламки також влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без електропостачання 20 населених пунктів. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Ситуація знаходиться під контролем.

Нічна атака на Україну

Увечері 23 вересня в Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Тривога спершу пролунала в північних та східних регіонах, а близько 22:47 її оголосили і в Києві та центральних областях. Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі в Чернігівській області, яка рухалася в напрямку Київської.

Згодом стало відомо, що в Київській області працювали сили ППО, відбиваючи ворожі атаки.

Разом з тим у Харкові пролунали вибухи: за попередніми даними, в Київському районі міста зафіксовано ракетний удар.

Також пізно ввечері 23 вересня російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув чоловік, а шестеро людей, серед них 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, отримали поранення.

У ніч на 24 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували 85 ворожих повітряних цілей. У ході протиповітряного бою було збито 66 ударних дронів типу Shahed, а ще 13 були втрачені на кількох напрямках через активні дії Сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"
Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"
DAILY
Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління