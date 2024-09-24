РФ вночі атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області

Вночі 24 вересня ворчог атакував Полтавську область безпілотними літальними апаратами. У Миргородському районі було чути вибухи, оскільки протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Однак уламки також влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без електропостачання 20 населених пунктів. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Ситуація знаходиться під контролем.

Уламки ворожого дрона пошкодили кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.

Нічна атака на Україну

Увечері 23 вересня в Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Тривога спершу пролунала в північних та східних регіонах, а близько 22:47 її оголосили і в Києві та центральних областях. Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі в Чернігівській області, яка рухалася в напрямку Київської.

Згодом стало відомо, що в Київській області працювали сили ППО, відбиваючи ворожі атаки.

Разом з тим у Харкові пролунали вибухи: за попередніми даними, в Київському районі міста зафіксовано ракетний удар.

Також пізно ввечері 23 вересня російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув чоловік, а шестеро людей, серед них 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, отримали поранення.

У ніч на 24 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували 85 ворожих повітряних цілей. У ході протиповітряного бою було збито 66 ударних дронів типу Shahed, а ще 13 були втрачені на кількох напрямках через активні дії Сил оборони.

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