РФ вночі атакувала енергетику України, зафіксовані знеструмлення у двох областях

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики України, внаслідок чого зафіксовані знеструмлення у двох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Також зазначається, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення", - додали у міністерстві.
Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.
Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.
За даними "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 26 січня, станом на 9:30, його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів.
Вчора, 25 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 18 січня. Причини – більший обсяг вимушено знеструмлених споживачів.
Нагадаємо, енергетики сьогодні вдень, 26 січня, повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.
Також повідомлялось, що сьогодні по всій країні застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла через постійні атаки Росії на по енергетичні об'єкти України.