РФ вночі атакувала енергетику України, зафіксовані знеструмлення у двох областях

"Внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Також зазначається, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення", - додали у міністерстві.

Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Споживання електроенергії

За даними "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 26 січня, станом на 9:30, його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів.

Вчора, 25 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 18 січня. Причини – більший обсяг вимушено знеструмлених споживачів.