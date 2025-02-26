РФ влучила в енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області

Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України. Сьогодні, під час чергової масованої атаки, російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, однак енергетики не припиняють працювати на відновлення його функціонування.

Це вже не перший напад на енергетичні обʼєкти України з боку російських військ.

"Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу", - зазначили в ДТЕК.