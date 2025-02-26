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РФ влучила в енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області

Фото: РФ атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 26 лютого, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України. Сьогодні, під час чергової масованої атаки, російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, однак енергетики не припиняють працювати на відновлення його функціонування. 

Це вже не перший напад на енергетичні обʼєкти України з боку російських військ.

"Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу", - зазначили в ДТЕК.

 

 

Обстріл України у ніч на 26 лютого

Нагадаємо, що цієї ночі Харків став мішенню дронової атаки, внаслідок якої "прильоти" були зафіксовані в двох районах міста. Внаслідок ворожих ударів з використанням безпілотників пошкоджено житлові будинки та ресторан, є постраждалі.

У Київській області, в Бучанському районі, внаслідок російської повітряної атаки з використанням ударних безпілотників, цієї ночі загинула одна людина. Тіло було деблоковано під час гасіння пожежі в будинку після атаки.

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