РФ влучила в енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області

У ніч на 26 лютого, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України. Сьогодні, під час чергової масованої атаки, російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.
Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, однак енергетики не припиняють працювати на відновлення його функціонування.
Це вже не перший напад на енергетичні обʼєкти України з боку російських військ.
"Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу", - зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо, що цієї ночі Харків став мішенню дронової атаки, внаслідок якої "прильоти" були зафіксовані в двох районах міста. Внаслідок ворожих ударів з використанням безпілотників пошкоджено житлові будинки та ресторан, є постраждалі.
У Київській області, в Бучанському районі, внаслідок російської повітряної атаки з використанням ударних безпілотників, цієї ночі загинула одна людина. Тіло було деблоковано під час гасіння пожежі в будинку після атаки.