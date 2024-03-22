РФ включить вільні потужності НПЗ після ударів дронів, - Bloomberg

Українські дрони вразили об'єкти, на долю яких припадає понад 10% нафтопереробних потужностей Росії. Але фактичне скорочення може бути вдвічі меншим, оскільки промисловість РФ може використовувати існуючий запас в системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, обсяги первинної переробки нафти в Росії, як очікується, скоротяться на 300-400 тисяч барелів на день внаслідок недавньої хвилі атак українських дронів і становитимуть у середньому від 5 до 5,2 млн барелів на день.

За даними дослідження, цього року атаки зазнали 13 великих НПЗ і два невеликі заводи, переробні потужності яких наразі відключені в обсязі від 480 до 900 тисяч барелів на день.

"Вплив на роботу НПЗ може бути не настільки вираженим через додаткове завантаження чинних основних установок", - сказав Сергій Кондратьєв, керівник економічного відділу московського фонду "Інститут енергетики та фінансів".

За оцінками Кондратьєва, останніми місяцями російські НПЗ працювали на 75-80% своєї проектної потужності. За його словами, удари, схоже, не завдали шкоди будь-яким установкам вторинної переробки нафти або підприємствам, які отримують сировину з підприємств із переробки сирої нафти та переробляють її далі.

За словами Софії Мангільової, аналітика московської консалтингової компанії "Яків і партнери", цього року Росія мала переробити 275 млн тонн нафти, що значно нижче загальної річної потужності переробки 312 млн тонн. Це означає, що країна може компенсувати атаки та забезпечити достатній експорт нафтопродуктів.

Світові ціни на нафту зросли приблизно на 11% цього року, тоді як ціни на бензин у США та європейське дизельне паливо цього року випереджають зростання цін на сиру нафту. Спостерігачі за нафтовим ринком уважно вивчають роботу НПЗ у Росії, що входить до трійки найбільших виробників нафти у світі, щоб зрозуміти, як недавні атаки дронів можуть вплинути на закордонні постачання.

Скорочення експорту

Згідно з галузевими даними, отриманими Bloomberg, до останніх атак Росія планувала цього місяця експортувати 644 тисячі барелів дизельного палива на день з великих портів Балтійського і Чорного морів. Михайло Турукалов, незалежний нафтовий аналітик зі США, очікує, що постачання у квітні знизиться приблизно на 20-30%.

"Причина тому не лише атаки на НПЗ, а й початок весняних ремонтів, а також готовність регуляторів наситити внутрішній ринок дизельного палива", – сказав Турукалов.

Зниження темпів переробки в Росії може означати, що більше нафти прямуватиме на експорт, повідомив російським ЗМІ на початку цього місяця перший заступник міністра енергетики Павло Сорокін.

Kepler очікує, що країна збільшить щоденні морські перевезення нафти приблизно на 200-250 тисяч барелів до 3,7-3,8 млн барелів. За оцінками консалтингової компанії "Вакуленко, Яків і партнери" та FGE, це збільшення складе близько 600 тисяч барелів на день у разі, якщо Росія вирішить перенаправити всю нафту, яку вона не зможе переробити, на закордонні ринки.

Продаж цих обсягів у короткий термін "буде непростий і, ймовірно, вимагатиме агресивного дисконтування", особливо з урахуванням того, що посилення санкцій вже знизило міжнародну привабливість російської нафти.