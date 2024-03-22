РФ задействует свободные мощности НПЗ после ударов дронов, - Bloomberg

Украинские дроны поразили объекты, на долю которых приходится более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России. Но фактическое сокращение может быть вдвое меньше, поскольку промышленность РФ может использовать существующий запас в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, объемы первичной переработки нефти в России, как ожидается, сократятся на 300-400 тысяч баррелей в день в результате недавней волны атак украинских дронов и составят в среднем от 5 до 5,2 млн баррелей в день.

По данным исследования, в этом году атакам подверглись 13 крупных НПЗ и два небольших завода, перерабатывающие мощности которых в настоящее время отключены в объеме от 480 до 900 тысяч баррелей в день.

"Влияние на работу НПЗ может быть не столь выраженным из-за дополнительной загрузки действующих основных установок", - сказал Сергей Кондратьев, руководитель экономического отдела московского фонда "Институт энергетики и финансов".

По оценкам Кондратьева, в последние месяцы российские НПЗ работали на 75-80% своей проектной мощности. По его словам, удары, похоже, не нанесли ущерба каким-либо установкам вторичной переработки нефти или предприятиям, которые получают сырье с предприятий по переработке сырой нефти и перерабатывают его дальше.

По словам Софии Мангилевой, аналитика московской консалтинговой компании "Яков и партнеры", в этом году Россия должна была переработать 275 млн тонн нефти, что значительно ниже общей годовой мощности переработки в 312 млн тонн. Это означает, что страна может компенсировать атаки и обеспечить достаточный экспорт нефтепродуктов.

Мировые цены на нефть выросли примерно на 11% в этом году, в то время как цены на бензин в США и европейское дизельное топливо в этом году опережают рост цен на сырую нефть. Наблюдатели за нефтяным рынком внимательно изучают работу НПЗ в России, входящей в тройку крупнейших производителей нефти в мире, чтобы понять, как недавние атаки дронов могут повлиять на зарубежные поставки.

Сокращение экспорта

Согласно отраслевым данным, полученным Bloomberg, до последних атак Россия планировала в этом месяце экспортировать 644 тысяч баррелей дизельного топлива в день из крупных портов Балтийского и Черного морей. Михаил Турукалов, независимый нефтяной аналитик из США, ожидает, что поставки в апреле снизятся примерно на 20-30%.

"Причина тому не только атаки на НПЗ, но и начало весенних ремонтов, а также готовность регуляторов насытить внутренний рынок дизельного топлива", - сказал Турукалов.

Снижение темпов переработки в России может означать, что больше нефти будет направляться на экспорт, сообщил российским СМИ в начале этого месяца первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Kepler ожидает, что страна увеличит ежедневные морские перевозки нефти примерно на 200-250 тысяч баррелей до 3,7-3,8 млн баррелей. По оценкам консалтинговой компании "Вакуленко, Яков и партнеры" и FGE, это увеличение составит около 600 тысяч баррелей в день в случае, если Россия решит перенаправить всю нефть, которую она не сможет переработать, на зарубежные рынки.

Продажа этих объемов в короткие сроки "будет непростой и, вероятно, потребует агрессивного дисконтирования", особенно с учетом того, что ужесточение санкций уже снизило международную привлекательность российской нефти.