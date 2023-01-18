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У РФ визнали удар по Краматорську, заявивши про "знищення" складу зі снарядами для HIMARS

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Донбас, Середа 18 січня 2023 12:47
У РФ визнали удар по Краматорську, заявивши про "знищення" складу зі снарядами для HIMARS Фото: у Міноборони РФ визнали удар ракетами по Краматорську Донецької області 17 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують звітувати про "знищення" артилерійських ракетних комплексів HIMARS та снарядів для них. Цього разу "склад з боєприпасами" для них російські солдати "знайшли" у Краматорську Донецької області, який обстріляли 17 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ 18 січня.

"У районі міста Краматорськ знищено склад боєприпасів ЗСУ до реактивних систем залпового вогню "HIMARS" і "Град", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Краматорська 17 січня

Вночі 17 січня російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. По місту ворог завдав двох ракетних ударів. Ракети атакували промислову зону.

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії визнало терористичний удар по Краматорську Донецької області в ніч на неділю, 8 січня. Тоді у відомстві заявили, що саме так вони бачать "відплату" за удар за місцем дислокації російських військових у тимчасово окупованій Макіївці.

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