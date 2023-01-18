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В РФ признали удар по Краматорску, заявив об "уничтожении" склада со снарядами для HIMARS

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Донбасс, Среда 18 января 2023 12:47
В РФ признали удар по Краматорску, заявив об "уничтожении" склада со снарядами для HIMARS Фото: в Минобороны РФ признали удар ракетами по Краматорску Донецкой области 17 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают отчитываться об "уничтожении" артиллерийских ракетных комплексов HIMARS и снарядов для них. На этот раз "склад с боеприпасами" для них российские солдаты "нашли" в Краматорске Донецкой области, который обстреляли 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ 18 января.

"В районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня "HIMARS" и "Град", - говорится в сообщении.

Обстрел Краматорска 17 января

Ночью 17 января российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес два ракетных удара. Ракеты атаковали промышленную зону.

Напомним, ранее Минобороны России признало террористический удар по Краматорску Донецкой области в ночь на воскресенье, 8 января. Тогда в ведомстве заявили, что именно так они видят "возмездие" за удар по месту дислокации российских военных во временно оккупированной Макеевке.

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