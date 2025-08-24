UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ визнає Зеленського главою України, але з "нюансом" для зустрічі з Путіним, - Лавров

Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися. Однак, підписувати документи не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

"Ні, ми визнаємо його де-факто главою режиму. У цій якості ми готові з ним зустрічатися", - заявив Лавров.

Водночас він знову порушив тему про нібито нелегітимність Зеленського, заявивши, що підписантом має бути легітимна особа.

"Коли справа дійде до підписання юридичних документів, у всіх має бути чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є легітимною. Згідно з Конституцією України, Зеленський таким наразі не є", - вважає Лавров.

Також за його словами, глава Кремля Володимир Путін готовий зустрітися із Зеленським. Але як і раніше, Лавров знову почав говорити про тему легітимності.

"Путін готовий із ним зустрінеться. Але ні, ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він легітимний. Адже легітимність - це окрема тема. Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч... питання про те, хто буде підписувати документ з української сторони - дуже важливе", - сказав глава російського МЗС.

Крім того, Лавров в інтерв'ю розповів, що РФ хоче підвищити рівень делегацій, щоб обговорити "питання, які необхідно донести до відома Путіна і Зеленського".

"Ці питання і гуманітарного, і військового, і політичного характеру", - уточнив він.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп провів зустріч з Путіним на Алясці. Після цього вже в понеділок він прийняв Зеленського і європейських лідерів у Білому домі.

Незабаром після зустрічі Трамп анонсував у своїх соцмережах, що розпочав підготовку двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, а після - вже має відбутися тристоронній саміт.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що зустріч лідерів України та РФ має відбутися протягом двох тижнів після саміту в Білому домі.

Однак, виходячи з останніх подій, поки що незрозуміло, коли все ж відбудеться зустріч Путіна і Зеленського.

Володимир Зеленський Володимир Путін Лавров Війна в Україні