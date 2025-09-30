РФ вийшла з конвенції проти катувань: у ЦПД пояснили, як це вплине на застосування тортур
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Це означає, що масштаби застосування тортур в РФ будуть лише зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
У ЦПД зазначили, що Росія вже давно не дотримується зобов’язань Конвенції проти катувань та масово застосовує тортури до українських полонених.
"Відтепер у РФ прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими", - ідеться у повідомленні Центру.
Також там нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль послідовно демонтує в РФ залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини.
Росія вийшла з Конвенції проти катувань
Російський диктатор Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
Раніше парламент РФ схвалив вихід з угоди, яку Москва ратифікувала в 1998 році.
Відтепер Росія не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням більше не розглядатимуться.
Що передбачає Конвенція
Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню була ухвалена Радою Європи у 1987 році.
Відповідно до документу, країни-учасниці зобов'язані:
- не допускати катувань і нелюдського поводження у місцях позбавлення волі;
- надавати незалежний міжнародний контроль за дотриманням цих стандартів;
- допускати інспекторів Європейського комітету з питань запобігання катуванням (CPT) у в’язниці, колонії та інші місця утримання.
Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.