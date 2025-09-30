ua en ru
РФ вийшла з конвенції проти катувань: у ЦПД пояснили, як це вплине на застосування тортур

Росія, Вівторок 30 вересня 2025 01:35
UA EN RU
РФ вийшла з конвенції проти катувань: у ЦПД пояснили, як це вплине на застосування тортур Ілюстративне фото: російська в'язниця (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Це означає, що масштаби застосування тортур в РФ будуть лише зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що Росія вже давно не дотримується зобов’язань Конвенції проти катувань та масово застосовує тортури до українських полонених.

"Відтепер у РФ прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими", - ідеться у повідомленні Центру.

Також там нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль послідовно демонтує в РФ залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини.

Росія вийшла з Конвенції проти катувань

Російський диктатор Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Раніше парламент РФ схвалив вихід з угоди, яку Москва ратифікувала в 1998 році.

Відтепер Росія не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням більше не розглядатимуться.

Що передбачає Конвенція

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню була ухвалена Радою Європи у 1987 році.

Відповідно до документу, країни-учасниці зобов'язані:

  • не допускати катувань і нелюдського поводження у місцях позбавлення волі;
  • надавати незалежний міжнародний контроль за дотриманням цих стандартів;
  • допускати інспекторів Європейського комітету з питань запобігання катуванням (CPT) у в’язниці, колонії та інші місця утримання.

Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.

