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РФ вивела військові кораблі в акваторії трьох морів: чи є ракетоносії

Фото: РФ вивела військові кораблі в акваторії трьох морів (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вивели 12 військових кораблів в акваторії трьох морів. Серед них є ракетоносії, всі вони дислокуються у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

За даними Військово-морських сил, росіяни вивели до Чорного моря один корабель. Зауважимо, що за останній тиждень окупанти не виводили на чергування в акваторію цього моря жодного ракетоносія.

Тим часом у Середземне море вийшли 9 суден, зокрема 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп 72 ракети.

В Азовському морі зараз знаходяться два ворожі кораблі.

Нагадаємо, минулого тижня начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що штормова погода у Чорному морі не дає вивести російським військам свої кораблі з ракетами.

Також повідомлялося, що Росія може готувати новий масований удар ракетами по Україні на православне Різдво, 6-7 січня.

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