РФ вивела військові кораблі в акваторії трьох морів: чи є ракетоносії

Російські війська вивели 12 військових кораблів в акваторії трьох морів. Серед них є ракетоносії, всі вони дислокуються у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

За даними Військово-морських сил, росіяни вивели до Чорного моря один корабель. Зауважимо, що за останній тиждень окупанти не виводили на чергування в акваторію цього моря жодного ракетоносія.

Тим часом у Середземне море вийшли 9 суден, зокрема 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп 72 ракети.

В Азовському морі зараз знаходяться два ворожі кораблі.