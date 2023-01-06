РФ вывела военные корабли в акватории трех морей: есть ли ракетоносители

Российские войска вывели 12 военных кораблей в акватории трех морей. Среди них есть ракетоносители, все они дислоцируются в Средиземном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.
Согласно данным Военно-морских сил, россияне вывели в Черное море один корабль. Заметим, что за последнюю неделю оккупанты не выводили на дежурство в акваторию этого моря ни одного ракетоносителя.
Тем временем в Средиземное море вышли 9 суден, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп 72 ракеты.
В Азовском море в настоящий момент находятся два вражеских корабля.
Напомним, на пршлой неделе начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщала, что штормовая погода в Черном море не дает вывести российским войскам свои корабли с ракетами.
Также сообщалось, что Россия может готовить новый массированный удар ракетами по Украине на православное Рождество, 6-7 января.
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