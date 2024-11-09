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РФ вивела кораблі у Чорне море: який можливий залп ракет "Калібр"

Субота 09 листопада 2024 07:15
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РФ вивела кораблі у Чорне море: який можливий залп ракет "Калібр" Фото: росіяни готові запустити по території України ракети типу "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові вивели два кораблі на бойове чергування у Чорне море. Один із них є носієм крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

За даними військових, один корабель готовий випустити 4 ракети "Калібр".

Натомість в Азовському морі ворожих кораблів не спостерігається.

У Середземному морі помічені два російських кораблі. З них один із ракетами "Калібр" на борту, загальним залпом 8 ракет.

РФ вивела кораблі у Чорне море: який можливий залп ракет &quot;Калібр&quot;

Крім того, як повідомили у ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, раніше у ВМФ розповіли, що агресор використовує Каспійське море для обстрілів України зі стратегічної авіації. У цьому морі також присутні носії ракет "Калібр", але ворог не використовує їх для атак по Україні.

В ніч на 6 листопада місто Каспійськ у Дагестані атакували ударні безпілотники.

Прильоти вразили інфраструктуру порту, в якому базується Каспійська флотилія ВМФ РФ. На місці влучань сталося займання, один корабель пошкоджено, інші поспіхом залишили гавань.

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