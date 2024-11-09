РФ вывела корабли в Черное море: какой возможен залп ракет "Калибр"

Российские военные вывели два корабля на боевое дежурство в Черное море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

По данным военных, один корабль готов выпустить 4 ракеты "Калибр".

В Азовском море вражеских кораблей не наблюдается.

В Средиземном море замечены два российских корабля. Из них один с ракетами "Калибр" на борту, общим залпом 8 ракет.

Кроме того, как сообщили в ВМС, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.